Voter guide for Primary Election on Tuesday in Monroe County

ROCHESTER, N.Y. — The candidates for Monroe County family court judge, county legislature, city court judge, city council, and other local offices will be decided soon.

The Primary Elections will take place on Tuesday, June 27. It comes after eight days of early voting which drew more than 3,500 voters in Monroe County.

Polls will be open from 6 a.m. to 9 p.m. on Tuesday and you can find your polling location here. Here’s who’s on the ballot according to the Monroe County Board of Elections:

FAMILY COURT JUDGE (2)

*Working Families Kristine M Demo-Vazquez 71 BIRCHMOUNT CIR. WEST HENRIETTA, NY 14586

*Working Families Maroun G Ajaka 7 WARDER DR. PITTSFORD, NY 14534

*Working Families Maria J Cubillos-Reed 76 WOODSIDE DR. PENFIELD, NY 14526

*Working Families Dandrea L Ruhlmann 20 EASTLAND AVE. ROCHESTER, NY 14618

COUNTY LEGISLATURE 4TH DISTRICT

*Republican Virginia E McIntyre 1632 BUFFALO RD. ROCHESTER, NY 14624

*Republican Rita Pettinaro 63 DEBBY LN. ROCHESTER, NY 14606

COUNTY LEGISLATURE 17TH DISTRICT

*Democratic Rachel A Barnhart 1858 E MAIN ST. ROCHESTER, NY 14609

*Democratic Allan L Richards 31 TWILIGHT DR. ROCHESTER, NY 14617

COUNTY LEGISLATURE 21ST DISTRICT

*Democratic Oscar L Brewer, Jr 1620 CLIFFORD AVE, APT 2. ROCHESTER, NY 14609

*Democratic Santos E Cruz 131 SPRINGFIELD AVE. ROCHESTER, NY 14609

COUNTY LEGISLATURE 22ND DISTRICT

*Democratic Jessie B Parson 25 FRANKLIN ST, APT 413. ROCHESTER, NY 14604

*Democratic Mercedes V Simmons 33 FIEN ST. ROCHESTER, NY 14605

COUNTY LEGISLATURE 25TH DISTRICT

*Democratic Carolyn D Hoffman 6 COULTON PL. ROCHESTER, NY 14608

*Democratic Nadja Justice 136 ADAMS ST. ROCHESTER, NY 14608

COUNTY LEGISLATURE 27TH DISTRICT

*Democratic Sabrina A LaMar 164 RAEBURN AVE. ROCHESTER, NY 14619

*Democratic Rose E Bonnick 245 MELROSE ST. ROCHESTER, NY 14619

COUNTY LEGISLATURE 29TH DISTRICT

*Democratic Candice A Lucas 39 ALCAZAR ST. ROCHESTER, NY 14621

*Democratic William T Burgess 225 NORTHLANE DR. ROCHESTER, NY 14621

ROCHESTER-CITY COURT JUDGE (2)

*Democratic Constance A Patterson 272 E MAIN ST, APT 1031. ROCHESTER, NY 14604

*Democratic Jack Elliott 341 CANTERBURY RD. ROCHESTER, NY 14607

*Democratic Campbell P Roth 20 VERMONT ST. ROCHESTER, NY 14609

MEMBER OF CITY COUNCIL- EAST DISTRICT

*Democratic Mary Lupien 463 PARSELLS AVE. ROCHESTER, NY 14609

*Democratic Paul D Conrow 976 GARSON AVE. ROCHESTER, NY 14609

MEMBER OF CITY COUNCIL- NE DISTRICT

*Democratic Chiara “Kee-Kee” Smith 1989 N CLINTON AVE. ROCHESTER, NY 14621

*Democratic Michael A Patterson 1547 N GOODMAN ST, APT UPPER. ROCHESTER, NY 14609

MEMBER OF CITY COUNCIL- NW DISTRICT

*Democratic Frank Keophetlasy 323 AVERY ST. ROCHESTER, NY 14606

*Democratic Bridget A Monroe 270 SENECA PKWY. ROCHESTER, NY 14613

MEMBER OF CITY COUNCIL- SOUTH DISTRICT

*Democratic Barbara J Rivera 971 CHILI AVE, APT 202. ROCHESTER, NY 14611

*Democratic LaShay D Harris 323 ALDINE ST. ROCHESTER, NY 14619

COMMISSIONER OF SCHOOLS (4)

*Democratic Vince Felder 604 UPPER FALLS BLVD. ROCHESTER, NY 14605

*Democratic Amy K Maloy 421 YARMOUTH RD. ROCHESTER, NY 14610

*Democratic Beatriz LeBron 225 POST AVE. ROCHESTER, NY 14619

*Democratic Isaiah A Santiago 15 ARDMORE ST. ROCHESTER, NY 14611

*Democratic Ricardo Adams 703 ARNETT BLVD. ROCHESTER, NY 14619

*Democratic Jacqueline D Griffin 58 MILTON ST. ROCHESTER, NY 14619

*Democratic Maria S Cruz 842 FLOWER CITY PARK. ROCHESTER, NY 1461

BRIGHTON-TOWN JUSTICE

*Democratic 150 PARKWOOD AVE. ROCHESTER, NY 14620

*Democratic 570 ANTLERS DR. ROCHESTER, NY 14618

Democratic 35 CHADWICK DR. ROCHESTER, NY 14618

BRIGHTON-MEMBER OF TOWN COUNCIL (2)

*Democratic Jesus H Sowell 1560 S WINTON RD. ROCHESTER, NY 14618

*Democratic Rachel S Rosner 35 BRANDYWINE LN. ROCHESTER, NY 14618

*Democratic Christopher K Werner 118 PALMERSTON RD. ROCHESTER, NY 14618

*Democratic Nate Salzman 12 MODELANE. ROCHESTER, NY 14618

IRONDEQUOIT-TOWN JUSTICE

*Working Families Brian P Green 340 LIST AVE. ROCHESTER, NY 14617

*Working Families Patrick K Russi 16 GLEN COVE RISE. ROCHESTER, NY 14617

PENFIELD-SUPERVISOR

*Republican Jeff N Leenhouts 163 JEWELBERRY DR. WEBSTER, NY 14580

*Republican Leonard C Morrell 1939 WATSON HULBURT RD. MACEDON, NY 14502

PERINTON-TOWN JUSTICE

*Working Families Gary Muldoon 1435 AYRAULT RD. FAIRPORT, NY 14450

*Working Families Vincent E Merante 70 FISHERS RD. PITTSFORD, NY 14534

PITTSFORD-MEMBER OF TOWN COUNCIL (2)

*Working Families Ronald G Bajorek, Jr 3462 MONROE AVE. PITTSFORD, NY 14534

*Working Families George G Buck 94 S MAIN ST. PITTSFORD, NY 14534

*Working Families Cathy Koshykar 42 HILLTOP DR. PITTSFORD, NY 14534

*Working Families Naveen Havannavar 18 WINCHESTER DR. PITTSFORD, NY 14534

RUSH-SUPERVISOR

*Republican Kelly A Pruden 6051 EAST HENRIETTA RD. RUSH, NY 14543

*Republican Daniel V Woolaver 5639 EAST HENRIETTA RD. RUSH, NY 14543

RUSH-MEMBER OF TOWN COUNCIL (2)

*Democratic Gerald W Kusse 55 ROTZEL RD. RUSH, NY 14543

*Democratic Shannon Wisnowski 5 WORKS RD. HONEOYE FALLS, NY 14472

*Democratic Peter A Kim-Fredell 555 WARDELL RD. RUSH, NY 14543

WHEATLAND-SUPERVISOR